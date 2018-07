Um morre e 14 ficam feridos pelo desmoronamento de estádio na Holanda

Pelo menos 10 dos feridos tiveram que ser levados a hospitais; 2 estão em estado grave

BRUXELAS - Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas nesta quinta-feira, 7, pelo desmoronamento parcial do teto do estádio do time holandês Twente, que estava sendo remodelado para sua ampliação, informou em entrevista coletiva o prefeito de Enschede (leste do país), Peter den Oudsten.

Dos 14 feridos, 10 tiveram que ser transferidos ao hospital, dois deles em estado grave, declarou Den Oudsten, que qualificou o ocorrido como um "enorme drama".

O incidente ocorreu por volta das 12h no horário local (7h de Brasília) e os serviços de emergência chegaram instantes depois para iniciar os trabalhos de resgate, incluído um helicóptero para remover os feridos.

No momento do acidente, operários trabalhavam na obra que amplia a capacidade dos atuais 24 mil para os 32 mil.

A equipe treinada por Co Adriaanse terminou a última temporada na segunda posição do campeonato holandês, só superado pelo Ajax de Amsterdã.