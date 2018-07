Um morre e 150 mil são afetados por enchentes na Índia

Chowdhury afirmou neste domingo que pelos menos uma pessoa morreu depois de ter sido levada pelas águas ao saltar no rio para tentar resgatar seu gado. Agências de ajuda estão distribuindo arroz, lentilha e sal para milhares de pessoas em abrigos temporários montados em escolas, escritórios e outros prédios do governo. As enchentes são um evento que acontece todo ano no nordeste da Índia durante o período de monção, que vai de junho a setembro. As informações são da Associated Press.