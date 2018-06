Um morre e dois ficam feridos após avião explodir no aeroporto de Aspen

Um acidente com um avião particular deixou pelo menos uma pessoa morta e duas feridas, uma delas com gravidade, no aeroporto de Aspen, no Estado americano do Colorado, na tarde deste domingo, 5, no horário local. A aeronave explodiu ao tentar aterrissar.

As três vítimas ainda não foram identificadas, segundo autoridades. Aspen abriga famoso resort de esqui procurado por celebridades. Pelo Twitter, o cantor LeAnn Rimes Cibrian afirmou ter testemunhado o "acidente horrível". "Explodiu enquanto pousava." Com agências internacionais