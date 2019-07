Um morto e centenas de casas destruídas por terremoto na Indonésia

JACARTA - Ao menos uma pessoa morreu e centenas de casas ficaram destruídas em um terremoto na Indonésia nesse domingo, 14. O primeiro balanço oficial apresentado nesta segunda-feira informam que o sismo foi de magnitude 7,3.

O terremoto ocorreu pouco depois das 18h (10h pelo horário de Brasília), a uma profundidade de dez quilômetros. O epicentro foi a 165 km ao sul de Ternate, a principal cidade da província do arquipélago das Molucas. O tremor de terra despertou pânico entre os habitantes, que correram para buscar abrigo em áreas elevadas.

"A vítima fatal foi atingida pelos escombros de sua casa, que caiu", informou Ihksan Subur, responsável pela agência de gestão de desastres, à AFP. Não há informação de outras vítimas até o momento.

Centenas de pessoas se refugiaram em escolas e edifícios públicos. De acordo com o instituto indonésio de geofísica, 52 tremores secundários haviam sido registrados até a manhã desta segunda.

Região é suscetível a terremotos

A Indonésia é um arquipélago de 17 mil ilhas que se formou pela convergência de três grandes placas tectônicas: a indo-pacífica, a australiana e a euroasiática. O país asiático se encontra no cinturão de fogo do Pacífico, zona de forte atividade sísmica.

No ano passado, um tremor de magnitude 7,5 seguido de tsunami deixou mais de 2.200 mortos e milhares de desaparecidos. Em 26 de dezembro de 2004, um violento terremoto de magnitude 9,1 atingiu a província de Aceh, no extremo oeste do arquipélago. Este tremor violento provocou um tsunami em todo o Pacífico que deixou mais de 170 mil mortos.