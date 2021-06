-Neve de plástico coloca praia do Sri Lanka na rota de desastre ambiental sem precedentes

COLOMBO - O Sri Lanka está enfrentando uma das piores crises ambientais de sua história, com toneladas de detritos potencialmente tóxicos ocupando quilômetros de sua costa oeste após um incêndio a bordo de um navio de contêineres.

Os militares do país do sul da Ásia disseram que controlaram o incêndio a bordo do MV X-Press Pearl no fim de semana, depois de mais de uma semana de fortes chamas e fumaça negra. Mas as autoridades e cientistas alertam que o desastre marítimo está longe de terminar, com bilhões de pelotas de plástico chegando às praias a até 120 km ao sul.

Enquanto os marinheiros do Sri Lanka raspam os destroços das praias e o navio queima, os cientistas estão tentando determinar a distância que os destroços irão percorrer e quais serão os danos.

“É um desastre ambiental”, disse a bióloga marinha do Sri Lanka Asha de Vos ao The Washington Post. Ela disse que teme que as correntes possam eventualmente levar as pelotas de plástico até o outro lado da ilha, matando a vida selvagem e danificando ecossistemas sensíveis.

A tripulação do X-Press Pearl avistou pela primeira vez fumaça subindo do porão de carga em 20 de maio, enquanto o navio estava ancorado não muito longe do porto de Colombo, de acordo com a X-Press Feeders, a empresa que opera a embarcação com bandeira de Cingapura. Eles tentaram extinguir o fogo liberando dióxido de carbono no porão, mas o fogo cresceu e uma explosão abalou o navio recém-construído em 22 de maio, disse a empresa.

A tripulação de 25 pessoas foi evacuada enquanto a marinha do Sri Lanka tentava suprimir o incêndio, com a ajuda da Guarda Costeira indiana e rebocadores de combate a incêndio pertencentes a uma empresa holandesa

Imagens infravermelhas do navio, tiradas no fim de semana, mostraram que o fogo estava quase apagado.

As autoridades do Sri Lanka suspeitam que o incêndio foi causado por um vazamento dos contêineres do navio, que transportavam 25 toneladas métricas de ácido nítrico. O produto químico é usado em fertilizantes, bem como explosivos.

Em uma entrevista para a publicação da indústria naval Splash, o presidente executivo da X-Press Feeders, Tim Hartnoll, disse que embalagens ruins eram responsáveis ​​pelo vazamento, que a tripulação detectou enquanto estava no Mar da Arábia.

De acordo com um comunicado da X-Press Feeders, o navio se dirigiu ao porto indiano de Hazira e ao porto de Hamad, no Catar, para descarregar o contêiner que vazava, mas os pedidos foram negados. “A informação dada foi que não havia instalações especializadas ou especialistas imediatamente disponíveis para lidar com o vazamento de ácido”, disse a empresa.

“Foi um caso de síndrome de não estar no meu quintal”, disse Hartnoll à Splash.

Autoridades do Sri Lanka disseram na segunda-feira que uma equipe especial da polícia começou a investigar o acidente enquanto o governo tenta tomar medidas legais contra os proprietários do navio, informou a agência Associated Press.

O navio também carregava 78 toneladas métricas de pelotas de plástico, de acordo com a Mongabay, um veículo de notícias ambientais. Alguns deles caíram no oceano e começaram a aparecer na costa.

As praias de areia amarela, normalmente populares entre os turistas do Sri Lanka e estrangeiros, rapidamente ficaram cobertas por pequenos grânulos.

“Foi uma loucura”, disse de Vos, que também é diretor executivo da organização de educação e conservação marinha Oceanswell. “Era basicamente neve (plástica) em nossas praias, essas minúsculas bolinhas brancas e pilhas delas.”

O governo proibiu a pesca ao longo de cerca de 80 quilômetros de costa, um golpe significativo para um país onde a indústria representa cerca de 2% de sua economia. Peixes mortos começaram a aparecer nas praias.

As autoridades alertaram as pessoas para não tocarem nos destroços do navio porque eles podem estar contaminados com produtos químicos nocivos. Praias conhecidas por seus caranguejos agora estão repletas de milhares de militares em trajes de proteção.

Somando-se à dor está um bloqueio nacional que restringe os movimentos no país, disse Muditha Katuwawala, da Pearl Protectors, outra organização de conservação marinha do Sri Lanka.

“Tem sido difícil mobilizar qualquer voluntário”, disse ele, acrescentando que o vazamento foi “de longe o pior desastre ambiental marinho em nossa região”.

Pode levar muito tempo para entender o impacto total do desastre. Por exemplo, o plástico misturado à areia pode aumentar a temperatura das praias onde as tartarugas marinhas colocam seus ovos, levando a ninhadas exclusivamente de machos ou fêmeas, disse de Vos. O plástico “ficará muito tempo nas nossas praias”.

Enquanto ela e outros cientistas rastreiam onde as pelotas vão parar, de Vos espera que as imagens chocantes aumentem a conscientização sobre o impacto de mais poluição diária.

“Nossos oceanos estão cobertos de microplásticos, mas ninguém realmente pensa nisso”, disse ela. “Espero que isso mostre que todos nós somos parte desse problema.”