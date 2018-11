Um novo ator político

Durante quatro dias, a França mudou de cor. Ela está “amarela" porque, por todos os lados, e sem que o bando de “cientistas políticos” que enxameiam em Paris nos tivesse alertado, homens vestidos com coletes amarelos fluorescentes ergueram barricadas em estradas e encruzilhadas. O poder replicou: despachou policiais e gendarmes, usando seus capacetes e uniformes escuros. O país tornou-se um imenso quadro colorido com um preto triste e um amarelo deslumbrante.

Quem são essas pessoas usando os coletes amarelos? Nós não sabemos. Normalmente, eles vivem nos bastidores, não na frente do palco e sob as luzes do sol. Eles são invisíveis. Eles ficam principalmente no campo, em cidades pequenas, nas grandes cidades também, mas de preferência nos subúrbios. Não são desempregados nem vagabundos. Eles são homens e mulheres que trabalham muito e que não ganham muito. No limite da sobrevivência. Qual partido, qual ideologia eles reclamam? Nenhum partido. Nenhum programa, nem cultura, nenhum líder, nenhuma organização. Nada. O “grau zero” da política. Mas a figura "zero", como os matemáticos sabem, é um número inexistente e poderoso. Sem ele, sem essa figura do nada, toda a nossa matemática se encolhe e range.

Nós nos damos conta hoje que esses cidadãos, tratados como zeros e tão pequenos, tão ignorantes, tão assustados, tornaram-se, unidos, uma força desconhecida, inexplorada e muito sólida, às vezes devastadora. Em qualquer caso, se nos primeiros momentos o presidente Macron seu grupo de ministros e as belas mentes dos grandes jornalistas lançaram apenas um olhar condescendente sobre este “amarelo fluorescente”, eles começam só depois de quatro dias a dizer que é preciso levar a sério esses caras com mãos grandes e fala confusa. Cada Excelência procura as “instruções de uso” dessas multidões amarelas ou pelo menos as instruções sobre como desconectá-las, acalmá-las ou canalizá-las.

O próprio Macron encara o fenômeno com surpresa. No entanto, ele fizera sua entrara no teatro político com a mesma audácia. Quase desconhecido e apoiado por nenhum partido, ele havia lançado um ataque ao Eliseu para enterrar as políticas do “velho mundo” que estava liquefeito, nauseabundo e impotente, em favor de uma política “do novo mundo”. No começo, Macron foi soberbo. Ele derrubou os hierarcas do “mundo antigo” como pinos de boliche. Infelizmente, uma vez empoleirado no cume, levou dezoito meses para substituir as belas paisagens brilhantes que ele nos pintou por reproduções amareladas, escamadas e comidas por vermes do Velho Mundo.

É claro que os líderes dos “coletes amarelos” não têm as mesmas ambições que Macron. Primeiro, porque não há líderes. E eles nem querem isso. Os partidos clássicos, especialmente os extremistas de esquerda ou direita (Mélenchon e a França insubordinada, ou a ultra direitista Marine Le Pen) fazem a dança do ventre para seduzir os coletes amarelos, oferecendo assistência técnica, etc. ... Os coletes amarelos, até agora, recusaram. Eles não têm líderes. Nenhuma logística. Nenhum plano e nenhum programa. Eles nem sequer se conhecem. Eles não querem políticos nem sindicalistas. Eles não querem poder; eles só querem um pouco de dinheiro, um pouco de dignidade. Eles gostariam de ter um destino em vez daquela “coisa” que é a vida deles.

Eles, portanto, compõem uma forma política sem exemplo até o momento. A menos que voltemos à Idade Média europeia, onde viviam os "jacqueries", integrantes de insurreições elementares. Camponeses cegos de desespero que atacaram as cidades, quebrando coisas ou matando.

No nível teórico, alguns séculos depois, o grande escritor francês de origem suíça, escreveu no contrato social do século XVIII no qual ele forja o conceito de “A vontade geral”, ou seja, o governo dos povos por si mesmos, sem intermediários, o que lhe valeu ser considerado, apesar de seu gênio literário e filosófico como um dos pais das grandes utopias mortíferas do século XX, o fascismo, o comunismo.

Se hoje a revolta dos “coletes amarelos” adquire importância histórica, é porque ecoa explosões, em muitos países, para formas que chamamos de "populismos" das febres observadas há alguns anos, em muitos países, cujos “genes” são muito variáveis dependendo do caso, algumas vezes certos, às vezes deixados, com um exemplo de sucesso, como o "movimento 5 estrelas" de Beppe Grillo, nascido há 10 anos e já no poder ao lado dos fascistas da Liga (Norte). Esses partidos têm a vontade de derrubar as estruturas herdadas da era moderna (do século XVIII ao século XX) para embarcar em caminhos escabrosos e ignorados. Por enquanto, não se pode imaginar as formas que esses movimentos, que surgiram em quase todos os países, vão gerar. Pelo menos, sua mera aparência quase em toda parte confirma o que a cada um de nós traz confusão: os modelos de poder herdados do século 19 e do 20 estão “sem fôlego”. Um novo momento na história está em gestação. Que figura virá, deste momento, o diabo ou o bom Deus? / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO

* GILLES LAPOUGE É CORRESPONDENTE EM PARIS