Entenda como a oposição a Netanyahu articula para encerrar seus 12 anos de governo

Isabel Kershner, The New York Times, O Estado de S.Paulo

JERUSALÉM - Naftali Bennett, que lidera um pequeno partido de direita, e Yair Lapid, o líder centrista da oposição israelense, uniram forças para tentar formar uma coalizão diversificada que destituiria Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo de Israel.

Abrangendo o turbulento espectro político de Israel, da esquerda à direita, e contando com o apoio de um pequeno partido islâmico árabe, a coalizão, apelidada de "governo de mudança" pelos apoiadores, pode marcar uma mudança profunda para Israel.

Depois de um impasse que levou a quatro eleições inconclusivas em dois anos, e um período ainda mais longo de polarização política e paralisia governamental, os arquitetos da coalizão prometeram colocar Israel de volta nos trilhos.

Se eles podem formar um governo, destituindo Netanyahu, um sobrevivente político astuto que reformulou fundamentalmente a política israelense, até o prazo final desta quarta-feira, 2, ainda não está claro. O mesmo acontece com a questão de quanta mudança a “mudança de governo” poderia trazer quando algumas das partes concordam em pouco mais além de tirar Netanyahu.

Aqui estão algumas noções básicas sobre a turbulência política que poderia quebrar o longo impasse de Israel:

Quem sai e quem fica?

Até agora, os maiores perdedores em potencial são Netanyahu e seu partido conservador Likud, o maior de Israel, que conquistou 30 de 120 cadeiras no Parlamento nas últimas eleições. Dois partidos ultraortodoxos que são seus aliados mais ferrenhos também estariam fora do governo.

Mas mesmo quando Netanyahu enfrenta o desafio mais sério dos últimos anos, ele permanece no centro do palco. Bibi ganhou o apelido de “o mágico” por um motivo: sua habilidade de encontrar saídas.

Ele governou Israel por 15 anos no total, incluindo os últimos 12 anos, e inclinou a política israelense decididamente para a direita.

Bennett é considerado ainda mais à direita. Enquanto Netanyahu reduz a ideia de uma solução de dois Estados para o conflito árabe-palestino, Bennett, um defensor do assentamento judaico na Cisjordânia ocupada, rejeita abertamente o conceito de um Estado palestino soberano e defende a anexação do território da Cisjordânia. Ainda assim, embora a coalizão inclua vários partidos que discordam nessas duas questões, eles concordaram em permitir que Bennett se torne primeiro-ministro primeiro.

Embora o partido de Bennett, um ex-empresário de alta tecnologia e ministro da Defesa, tenha conquistado apenas sete cadeiras na eleição de março, seus modestos ganhos eleitorais foram suficientes para torná-lo um pilar de qualquer coalizão futura, e ele alavancou seu poder com ambos os lados para tentar barganhar seu caminho para o cargo.

Se o acordo de coalizão for mantido, Bennett será substituído na segunda parte do mandato de quatro anos por Lapid, que defende israelenses seculares de classe média e cujo partido conquistou 17 cadeiras. Lapid disse desde o início que estava disposto a fazer sacrifícios pessoais para remover Netanyahu.

Além disso, ao conceder a primeira virada na rotação, Lapid, que foi rotulado como um esquerdista perigoso por seus oponentes da direita, abriu caminho para que outros políticos de direita se unissem à nova aliança anti-Netanyahu.

Em uma medida das reviravoltas na trama e do tumulto por trás dessa reviravolta política, Bennett havia prometido antes da eleição não permitir um governo lapidário de qualquer tipo ou qualquer governo dependente do partido islâmico, chamado Raam.

A coalizão se manteria ou cairia na cooperação entre oito partidos relativamente pequenos com ideologias heterogêneas e, em muitas questões, agendas conflitantes.

Em um discurso televisionado na noite de domingo, Bennett disse que estava comprometido com a promoção da unidade nacional.

“Há dois mil anos, havia um Estado judeu que caiu aqui por causa de disputas internas”, disse ele. “Isso não vai acontecer de novo. Não no meu turno."

O que acontece depois?

Lapid tem até a meia-noite da quarta-feira para informar ao presidente, Reuven Rivlin, que ele conseguiu forjar uma coalizão viável. Depois de fazer esse anúncio, ele tem até sete dias para apresentar o governo ao Parlamento para um voto de confiança.

Mesmo assim, algumas divergências sobre as nomeações ministeriais estavam sendo resolvidas menos de dois dias antes do prazo. E como o destino da nova coalizão depende de uma margem estreita e de cada voto, seus parceiros estavam correndo para concluir o acordo, cientes de que Netanyahu e seus associados estavam em busca de desertores em potencial.

“Ainda existem muitos obstáculos na formação do novo governo”, disse Lapid na segunda-feira. “Talvez isso seja bom porque teremos que superá-los juntos. Esse é o nosso primeiro teste. ”

A coalizão pode se dar bem?

A coalizão formada por Lapid, que lidera o partido Yesh Atid, e por Bennett, que lidera Yamina, deve incluir vários partidos diferentes. Eles incluem o partido secularista Meretz, de esquerda, que não está no governo há 20 anos, e o New Hope, liderado por Gideon Saar, que se separou do Likud, mas continua a apoiar uma agenda de direita.

O Meretz, liderado por Nitzan Horowitz, se opõe ao assentamento judaico nos territórios ocupados e apóia a solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino e a separação entre religião e Estado. New Hope apóia a reforma judicial, expansão de assentamentos, eventual anexação de partes da Cisjordânia e oposição a qualquer futuro Estado palestino ao lado de Israel.

Mas em vez de tentar lidar com essas questões divisórias que há muito polarizam a sociedade israelense, os líderes da chamada coalizão de mudança indicaram que as evitariam, pelo menos durante o primeiro ano.

Horowitz, do Meretz, disse acreditar que há "uma base para trabalharmos juntos", aderindo a questões mais práticas e tecnocráticas, como algumas das infraestruturas do país há muito negligenciadas.

Uma das primeiras tarefas de um novo governo seria aprovar um orçamento estatal atrasado para 2021.

Muitos analistas políticos israelenses disseram que a principal cola da coalizão era o desejo conjunto de remover Netanyahu e advertiram que, uma vez que isso tenha sido alcançado, pode não durar muito.

Esta é uma abertura para os partidos árabes?

Um dos mais improváveis ​​criadores de reis envolvidos na composição dessa coalizão é Mansour Abbas, o líder do pequeno partido árabe conhecido por sua sigla em hebraico, Raam, com quatro cadeiras no atual Parlamento.

Embora Raam provavelmente não desempenhe um papel formal em uma coalizão Lapid-Bennett, seu governo contaria com o apoio de Raam para aprovar um voto de confiança e ser capaz de controlar o Parlamento. Alguns legisladores árabes desempenharam um papel semelhante ao apoiar o governo de Yitzhak Rabin na década de 1990.

Tradicionalmente, os partidos árabes não estiveram diretamente envolvidos nos governos israelenses - eles foram em sua maioria evitados por outros partidos e temem se juntar a um governo que supervisiona a ocupação israelense da Cisjordânia e suas ações militares.

Mas depois de décadas de marginalização política, muitos cidadãos palestinos, que constituem um quinto da população de Israel, têm buscado uma integração mais plena.

Raam está disposto a trabalhar com os campos pró e anti-Netanyahu desde as eleições de março e usar sua influência para obter concessões para o público árabe.

Em meio aos recentes combates em Gaza e à eclosão da violência entre árabes e judeus em Israel, muitos analistas previram que seria mais difícil para Raam desempenhar um papel central. Mas o partido nunca descartou um acordo depois que a calma foi restaurada.

Onde isso deixaria Netanyahu?

Se a coalizão Lapid-Bennett for instalada, Netanyahu provavelmente voltará a ser o líder da oposição, posição que ocupava antes das eleições de 2009.

Sendo julgado por acusações de corrupção, ele provavelmente não teria qualquer chance de fazer mudanças que lhe permitissem algum tipo de imunidade parlamentar. Netanyahu negou qualquer irregularidade e disse que os processos contra ele vão fracassar no tribunal.

Mas seu futuro político está em perigo. Uma maioria contra ele no Parlamento poderia aprovar uma legislação que limite o número de mandatos de um primeiro-ministro ou que impeça a candidatura de qualquer candidato acusado de crimes.

Netanyahu, por sua vez, deixou claro que pretende continuar lutando.

“Isso não é unidade, cura ou democracia”, disse sobre a coalizão formada contra ele. “Este é um governo oportunista. Um governo de capitulação, um governo de fraude, um governo de inércia. Um governo como este não deve ser formado. ”