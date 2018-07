Um país, duas revoluções

THOMAS L. , FRIEDMAN, THE NEW YORK TIMES, É COLUNISTA, GANHADOR DO PRÊMIO PULITZER, THOMAS L. , FRIEDMAN, THE NEW YORK TIMES, É COLUNISTA, GANHADOR DO PRÊMIO PULITZER, O Estado de S.Paulo

Não sinto nenhum prazer em ver alguém perder o emprego, mas não posso dizer que as recentes manchetes que afirmam que os maiores bancos dos EUA estão perdendo dinheiro com suas operações, e, como consequência, terão de encolher radicalmente, sejam notícias de todo ruins para o país. Nos últimos dez anos, o setor bancário americano entupiu-se de esteroides - sob a forma de crédito barato. E se, em razão do achatamento de Wall Street, aumentar o número dos melhores e mais brilhantes estudantes de matemática e física dos EUA que optarão pela carreira de ciências e engenharia normal, e não de engenharia financeira, o país como um todo melhorará bastante.

Por que? Porque, parafraseando o economista Jagdish Bhabweati, da Universidade Columbia, Wall Street, originalmente criada para financiar a "destruição criativa" (a criação de novos setores e produtos para substituir os antigos), na última década acabou adquirindo o hábito de financiar excessivamente a "criação destruidora" (inventando produtos financeiros sem qualquer valor social). E quando a bolha destes produtos estourou, levou consigo quase toda a economia.

Há duas semanas estive em Wall Street, e na semana passada estive no Vale do Silício. Que contraste! Enquanto Wall Street está aturdida com uma revolução social, o Vale do Silício está se transformando graças a uma revolução tecnológica - uma revolução que está transformando o mundo conectado em hiper conectado e os indivíduos de poderosos em superpoderosos. É o maior salto para a frente da revolução da TI desde que o computador mainframe foi substituído pelos PCs e pela internet, e mudará totalmente o modo de operar das companhias e das sociedades.

Tecnologia. A fase atual da revolução da tecnologia da informação (TI) está sendo determinada pela convergência da mídia social - Facebook, Twitter, LikedIn, Groupon, Zynga - com a proliferação de conectividade sem fios baratíssima e de smartphones habilitados para o uso da internet e "a nuvem". A "nuvem" são aquelas enormes torres de servidores cuja função é guardar e atualizar constantemente milhares de aplicativos de software, que os usuários poderão baixar (como de uma nuvem) em seus smartphones, transformados em aparelhos incrivelmente poderosos, capazes de realizar miríades de funções.

O surgimento da nuvem, explicou Alan Cohen, um vice-presidente da Nicira, uma nova companhia de networking, "significa que qualquer um pode dispor dos recursos do Google e alugá-los na hora". Isso implica que tudo será acelerado - a inovação, os ciclos dos produtos e a concorrência.

A edição de outubro de Fast Company traz um artigo sobre o designer Scott Wilson, que pensou em enxertar o corpo de um Nano iPod numa faixa colorida para o pulso, transformando-o numa espécie de relógio que pode acordar o usuário e tocar sua música. Mas como não tinha dinheiro suficiente para levar o conceito para o mercado, recorreu à Kickstarter, a plataforma de recursos com sede na web, para projetos criativos independentes. Ele postou sua ideia em 16 de novembro de 2010, diz a Fast Company, e, "no prazo de um mês, 13.500 pessoas de 50 países contribuíram com quase US$ 1 milhão". A Apple logo escolheu o produto para as suas lojas.

Marc Benioff, fundador da Salesforce.com, uma provedora de software com base em uma nuvem, descreve esta fase da revolução da TI com a sigla SOCIAL: S de speed (velocidade) - agora tudo está acontecendo mais rapidamente; O, de open (aberto). Se você não tiver um ambiente aberto na sua companhia ou país, estas novas ferramentas acabarão com você; C de colaboração, pois esta revolução permite que as pessoas se organizem em companhias e sociedades, em geral de dois, para enfrentar todo tipo de desafio - desde projetar um novo produto a derrubar um governo; I de indivíduos, capazes de se unir ao redor do globo para começar alguma coisa ou colaborar com outra coisa mais distante, de maneira mais rápida, mais profunda, mais barata do que nunca - como indivíduos; A de alinhamento. "Nunca existiu um momento mais importante para que os nossos barcos navegassem na mesma direção", disse Benioff. "A mídia social é mais poderosa, pois se tornou mais fácil do que nunca articular e reforçar a visão e os valores que criam e inspiram o alinhamento"; e o L da liderança que consegue isso.

A liderança num mundo SOCIAL deve ser uma troca contínua de baixo para cima e de cima para baixo. Os líderes precisam inspirar e dar condições e poder a tudo o que vem de baixo, numa companhia ou num movimento social, e depois trabalhar esta contribuição de acordo com uma visão de cima, organizando-a num produto final.

A grande realização da nova revolução da TI, afirma Jeff Weiner, CEO da LinkedIn, é que "ela faz com que seja mais fácil e mais barato do que nunca para qualquer um tornar-se um empreendedor" e ter acesso a tudo o que existe em termos de infraestrutura da inovação. "E apesar de todos os nossos desafios isso está acontecendo, hoje, nos EUA". Como eu disse, a notícia não é de todo ruim. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA