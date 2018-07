Um perigo maior que Sarah Palin

Sarah Palin não estava fisicamente presente quando Paul Ryan, que sucede a ela como candidato à vice-presidência, subiu ao palco na Convenção Nacional Republicana em Tampa, na quarta-feira à noite. Entretanto, sua lembrança pairou sobre os acontecimentos da noite.

Como hoje ela é em grande parte objeto de ridículo, é fácil esquecer como pareceu cativante, quatro anos atrás, no discurso com o qual se apresentou como candidata à vice-presidência na chapa de John McCain. Ela fascinou imediatamente a convenção inteira e milhões de telespectadores. E seu discurso culminou com a sentença hoje famosa, em que afirmou que a única diferença entre uma "mãezona" e um pitbull era o batom.

O mundo ouviu encantado com o espírito combativo de uma mulher que já recebeu o apelido de "Barracuda" na quadra de basquete. Mas também assustado. Na opinião de muitos europeus, em meia hora, Palin ofuscou George W. Bush como símbolo de uma América dura e às vezes impiedosa.

Paul Ryan não está sendo comparado a uma barracuda. Ao contrário, ele lembra mais o personagem de Jimmy Stewart no clássico A mulher faz o homem, que conta a história do cidadão honesto que resolve ir para a capital dos Estados Unidos a fim de lembrar aos políticos suas obrigações. Como Stewart, Ryan também tem o ar de um vizinho amável - um sujeito normal que, sorridente, mas determinado, diz aos seus concidadãos que precisam pôr ordem nas finanças públicas.

A determinação de um cruzado. Foi assim que ele se mostrou em Tampa. Enquanto Palin atacou os democratas como um pitbull, Ryan deu mais a impressão de "um pitbull sorridente", como escreveu no Twitter Jeff Zeleny, correspondente de The New York Times. Às vezes, ele parecia até um bichinho inofensivo.

Afinal, Ryan tem apenas 42 anos, a mesma idade do filho mais velho de Mitt Romney. Faz mais o gênero de cantor do coro da igreja do que o de um político radical. Contudo, por trás do semblante de bichinho de estimação de Ryan está a determinação de um cruzado. Suas palavras suaves durante o discurso na convenção revelaram uma posição intransigente.

Ao contrário de Palin, que foi convidada a candidatar-se sem muita preparação, Ryan vem ensaiando sua entrada no cenário político principal desde que foi eleito para o Congresso, há 14 anos. O companheiro de chapa de Romney tem um plano de batalha pronto que terá efeitos muito mais profundos na democracia americana do que todos os ataques retóricos de Palin juntos. É nada menos que uma declaração de guerra à solidariedade social nos EUA.

A filosofia política de Ryan inspira-se na obra do economista austríaco Friedrich Hayeck, que condenava o moderno estado de bem-estar social como um "caminho da servidão".

Quando jovem, o político republicano devorou a Bíblia capitalista de Ayn Rand, A Revolta de Atlas, que glorifica o egoísmo como uma nobre virtude. Rand retratou o mundo como uma espécie de selva, onde os fortes estão sempre certos e os fracos só podem culpar a si mesmos por sua fraqueza.

Cortar e queimar como estratégia. A filosofia de Ryan prevê cortes que afetarão os fracos. Ele gostaria que fosse adotado um sistema de cupons em lugar do Medicare. Ao mesmo tempo, defende o repúdio do plano de saúde do presidente Barack Obama, afetando os 30 milhões de americanos que, segundo o projeto de reforma deste, receberiam o seguro-saúde. Mas os cortes produziriam outros efeitos, por exemplo, em relação à prevenção de epidemias oferecida pelo governo, ou mesmo ao corpo de bombeiros. Na versão reduzida do Estado elaborada por Ryan, haveria poucos recursos para tais luxos.

Mas será que essa estratégia de cortes reduziria realmente a enorme dívida dos EUA? Muitos especialistas acham que é muito improvável.

Afinal, Ryan quer, por outro lado, ampliar a ajuda aos ricos, reduzindo os seus impostos, de maneira que Mitt Romney, por exemplo, dono de uma fortuna pessoal avaliada em cerca de US$ 250 milhões, só pagaria uma alíquota de 0,82%.

As pessoas mais beneficiadas por essa medida seriam os bilionários doadores republicanos. Entretanto, Ryan ainda se considera um homem do povo. Ele adora citar a afirmação de Ronald Reagan, segundo a qual, se os ricos forem mais aquinhoados, sua riqueza acabará tendo um efeito em cascata beneficiando também todos os cidadãos. Ele se esquece dos notórios resultados deste experimento. Em 1982, Reagan foi obrigado a adotar um enorme aumento dos impostos porque o déficit orçamentário dos EUA se tornara gigantesco.

Mas isso não abala as convicções de Ryan. Em termos de hipocrisia, ele é o digno herdeiro dos republicanos que condenam o Estado, mas não hesitam em usá-lo quando querem proibir alguma coisa que não se enquadra em sua visão de mundo. Supostamente tão cético em relação a governo, Ryan foi favorável a um maior número de restrições ao aborto do que seu colega de partido, Todd Akin, que provocou um escândalo com seus comentários sobre o "estupro legítimo".

Escasso conforto. Em matéria de política externa, também, Ryan é favorável a um Estado forte do tipo "falcão", defendido pelos neoconservadores americanos. A própria Weekly Standard, a mesma publicação conservadora que impeliu George W. Bush a invadir o Iraque e "descobriu" Palin quatro anos atrás, recomendou Ryan como candidato.

Palin não conseguiu provar que poderia liderar os conservadores irados, por falta de competência e ideias.

Mas Ryan sabe exatamente o que quer conseguir na Casa Branca - na realidade, mais do que o seu chefe Romney pretende. É estranho que o número dois tenha um plano preparado, e o número um não tenha plano nenhum, escreveu The Economist.

Se perder a eleição, Mitt Romney, será logo esquecido entre os republicanos. No entanto, Paul Ryan provavelmente lucrará, mesmo que perca agora, ao lado de Romney. Ele ainda tem muitos anos pela frente para influenciar a direita americana. E mesmo que o seu sorriso seja caloroso, esta perspectiva não serve de conforto. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA