Um policial e dois civis morrem em ataque no Afeganistão

O chefe de polícia general Fazel Ahmad afirmou que os veículos pareciam se dirigir aos gabinetes do governo do distrito de Batikot, na província de Nangahar, na manhã desta quarta-feira.

De acordo com o porta-voz da Polícia, Hazerat Hussain Mashreqiwal, quando os oficiais pararam os carros, seis homens abriram fogo, matando as três pessoas e ferindo outros sete civis. Mashreqiwal disse que alguns atiradores foram mortos, mas não soube informar quantos. A Polícia conseguiu localizar e apreender os veículos e os explosivos. Fonte: Associated Press.