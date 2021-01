Um policial foi morto durante invasão ao Capitólio, diz TV

Um policial morreu durante a invasão de extremistas pró-Trump ao Capitólio na última quarta-feira, 6, disse a CNN americana. Até o momento, autoridades confirmaram quatro mortes e 52 prisões.

Entre as vítimas fatais, três morreram durante emergências médicas, segundo declarou o chefe da polícia de Washington, Robert Contee, à rede americana CNN. O oficial não especificou, contudo, se essas pessoas estavam participando dos atos de vandalismo no Capitólio. A quarta vítima, segundo as autoridades, era uma mulher que foi morta a tiros pela polícia. /Com REUTERS