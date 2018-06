Um povo patriarcal, que não festeja aniversários

O país é majoritariamente rural, com quase 80% da população vivendo no campo. Mesmo na capital, é evidente a influência do forte patriarcado rural. Muitos vivem em grandes complexos dominados pelo pai, aos quais vão se agregando as famílias dos filhos homens, na medida em que se casam.

Até a morte de seu pai, aos 102 anos, Haji Barat vivia em uma espécie de condomínio familiar com mais de 70 pessoas, que incluíam seus cinco irmãos, suas mulheres e seus filhos.

Hoje ele é o chefe de seu próprio complexo, com oito filhos, dois quais, dois casados e com filhos.

Filho de um camponês analfabeto, Barat não sabe o dia em que nasceu nem a idade exata que tem. "Talvez 42. Ou 43." A incerteza é acentuada por outra característica local: os afegãos não celebram aniversários.

