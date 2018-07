Um presidente perfeccionista e autoconfiante

Com a aproximação das eleições, o presidente Barack Obama decidiu contar coisas importantes sobre si mesmo: disse que é péssimo cozinheiro, tem bom ouvido musical, é um jogador de polo surpreendente e sabe desenhar. Em uma festa para arrecadação de recursos com vários jogadores de basquete brincou: "É raro eu comparecer a um evento em que sou a sexta pessoa mais interessante".

Há quatro anos, Obama parecia mais professor do que líder. Com o tempo, ele se revelou perfeccionista e competitivo. Ele é uma pessoa ambiciosa que aspira a alguma meta e, muitas vezes, atribui notas a si mesmo e aos outros usando termos típicos de um boletim escolar. No confronto com o republicano Mitt Romney, a vontade de ganhar é grande. Por isso, ele está se empenhando ao máximo para os debates e arrecadando recursos a um ritmo frenético.

A obsessão de Obama pelo virtuosismo e seus esforços para provar que é o melhor são notáveis. Mais do que um cacoete, ela é parte fundamental de sua visão de mundo. No entanto, mesmo as pessoas leais afirmam que sua busca pela excelência pode se converter em petulância e sua fixação por chegar ao máximo pode causar problemas.

A disputa pela reeleição, segundo assessores, é o momento que ele sempre sonhou. Em 2008, Obama disse que queria mudar a política e manter a governança separada da campanha eleitoral. Desde então, reorganizou a Casa Branca de olho na eleição, respondeu a cada crítica e desferiu jabs contra o rival.

Em 2008, Obama chamou Romney de "fraco". Agora, saboreou seus tropeços nas primárias, fingindo surpresa por ele ter levado tanto tempo para receber a indicação. Desde então, Obama trabalha num ritmo furioso, realizando três vezes mais eventos para arrecadação de fundos do que George W. Bush em sua campanha para a reeleição em 2004.

Há algum tempo, Obama começou a se preparar para os debates lendo tudo sobre Romney. Nos últimos meses, ele tem trabalhado para que seu discurso seja mais conciso, menos defensivo e não para de testar e eliminar frases. Na balança não estão apenas a Casa Branca, a Suprema Corte e a crise do orçamento, mas o julgamento do país. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA