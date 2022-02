Um Putin cada vez mais agressivo empunha a ameaça de guerra para se reafirmar; leia a análise

Ele é o homem com a mesa muito longa que acomoda líderes mundiais e ministros a uma distância quase cômica. Ele é uma figura solitária em um casaco escuro colocando uma coroa de flores em um cemitério de São Petersburgo ou sentado sozinho em sua cabine de observação olímpica em Pequim.

Ele está envelhecendo, isolado, mais poderoso do que nunca – e à beira de travar uma guerra possivelmente catastrófica. O presidente russo, Vladimir Putin, nos 22 anos desde que assumiu o cargo pela primeira vez, está usando o poderio militar russo reconstruído por ele para forçar o mundo a considerar seus interesses depois de reclamar por anos sobre ser ignorado.

Sua última beligerância segue dois anos de isolamento pandêmico e oito anos de sanções ocidentais que, segundo analistas, alimentaram a mentalidade de bunker que Putin exibiu desde seus primeiros anos. Aos 69 anos, e agora avô, ele teve horas sozinho para considerar seu legado como o líder mais antigo da Rússia desde Joseph Stalin e refletir sobre um de seus fracassos mais marcantes e insuportáveis: a fuga de Kiev, durante séculos o centro do estado eslavo oriental, nas mãos do Ocidente.

A crescente fome de risco de Putin ocorre quando os Estados Unidos, atolados em disfunção política e humilhados pelas guerras no Iraque e no Afeganistão, veem seu declínio de poder global. À medida que a governança de Washington vacilou, Putin reformou as Forças Armadas da Rússia, erradicou a oposição política em casa, ampliou o controle sobre a internet e a mídia doméstica, emendou a constituição russa para manter o poder e endureceu as finanças de Moscou contra a pressão externa.

Com o poder de permanência de um autocrata enclausurado, ele construiu constantemente uma base para assumir maiores riscos no exterior e a confiança para enfrentar Washington cada vez mais vigorosamente. De muitas maneiras, Putin acredita que sua hora chegou – finalmente.

"Se você está sentado no Kremlin, as coisas não foram melhores do ponto de vista de tentar empurrar seus interesses contra o Ocidente", disse Thomas Graham, diretor sênior para a Rússia no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca sob o presidente George W. Bush. “A trajetória dos desenvolvimentos diria a Putin que ele está em ascensão e os Estados Unidos estão em declínio.”

Essa mudança ocorre quando Putin se vê cada vez mais em termos históricos. “Putin está tão envolvido com o Estado russo que não consegue se livrar da ideia de que ele é o Estado”, disse Fiona Hill, ex-diretora do Conselho de Segurança Nacional para Rússia e Europa. “Ele já está vivendo a história e se vê cada vez mais em termos históricos”.

Perder a Ucrânia seria sofrer uma humilhação histórica aos olhos de Putin. “Ele não vai deixar a Ucrânia escapar – não sob sua vigilância”.

‘Os fracos são derrotados’

A longa jornada de Putin de herdar um país que se recupera do colapso da União Soviética até ameaçar o Ocidente com uma guerra em grande escala na Ucrânia é a história de um líder que durante anos se sentiu menosprezado e humilhado por uma sucessão de presidentes dos EUA preocupados com outras questões, apenas para construir o poder de contra-atacar.

Mas desde seus primeiros dias como líder, o ex-oficial da KGB exibiu uma veia belicosa. Ele liderou uma guerra brutal contra os separatistas chechenos ao assumir o cargo, e exibiu uma paranóia desde seus primeiros dias sobre inimigos estrangeiros tentando destruir a Rússia.

Para um homem que brigou nas ruas de Leningrado em sua juventude e fez carreira nos serviços de segurança soviéticos, a fraqueza da Rússia após o colapso da URSS tornou-se revoltante.

Sua raiva pela fragilidade humilhante de sua nação veio à tona no discurso que fez à nação em 2004, após um ataque terrorista a uma escola na cidade russa de Beslan. Putin lamentou como a Rússia não conseguiu se proteger após a queda da União Soviética, dando a seus inimigos a chance de destruir o país. "Nós demonstramos fraqueza e os fracos são derrotados", disse Putin.

Prometendo tornar a Rússia mais forte, ele imediatamente tomou medidas para consolidar seu poder.

Ele detestava como os EUA usavam seu peso sem controle. Nas “revoluções coloridas” que levaram governos de tendência ocidental ao poder na Geórgia, Ucrânia e Quirguistão, Putin viu a invasão descarada dos EUA em sua esfera de influência. Na expansão da Otan em 2004 rumo aos países bálticos e quatro outros Estados do Leste Europeu, ele viu Washington se aproveitando das forças militares de Moscou. Nas invasões dos EUA no Afeganistão e no Iraque, ele viu a arrogância desenfreada de uma nação imprudente intoxicada com poder incontestável.

A forma como os EUA o trataram apenas alimentou sua raiva e suspeita. Quando Bush precisou reabastecer o Air Force One em uma viagem no fim de 2006 ao sudeste da Ásia, ele parou em Moscou, mas não foi ao Kremlin, obrigando o presidente russo a vir ao aeroporto e se encontrar no terminal. O presidente Barack Obama notoriamente descartou a Rússia como uma potência regional, somando-se aos desprezos americanos que Putin registraria na Casa Branca.

Desmantelando um mundo unipolar

Meses após a reunião no aeroporto com Bush, Putin deixou claro que acabaria com o domínio dos EUA.

Na Conferência de Segurança de Munique de 2007, 15 anos atrás, ele criticou Washington, dizendo a uma multidão, incluindo Robert Gates, então secretário de Defesa, que os Estados Unidos ultrapassaram suas fronteiras “em todos os sentidos” e exibiram “uma hiperatividade quase irrestrita no uso de força."

Nesse discurso, ele repreendeu a Otan por colocar “suas forças de linha de frente em nossas fronteiras”, atacou os planos dos EUA para instalações de defesa antimísseis na Europa e pediu uma nova “arquitetura de segurança global” para equilibrar o mundo dominado pelos EUA – as mesmas exigências que ele tem feito nas últimas semanas.

Andrei Kolesnikov, membro sênior do Carnegie Moscow Center, disse que o discurso de 2007 foi um "mapa" para Putin. “Ele demonstrou como se comportaria – e foi honesto”, disse Kolesnikov.

Mas Putin não tinha o poder de forçar sua visão. No ano seguinte, a Otan se reuniu em Bucareste e declarou que era uma questão de “quando, não se” a Ucrânia e a Geórgia se juntariam à aliança militar. Uma Rússia enfurecida invadiu a Geórgia quatro meses depois e mais uma vez exigiu uma nova arquitetura de segurança europeia. Mas o desempenho desastroso dos militares russos naquela guerra ressaltou que Moscou permaneceu mal posicionada para reordenar os assuntos mundiais.

Talvez nenhum episódio tenha alimentado mais seus temores de influência dos EUA do que os protestos em massa do fim de 2011 em Moscou. A onda de raiva nas ruas, que se seguiu a uma eleição parlamentar russa amplamente vista como fraudulenta, representou a maior ameaça de todos os tempos ao seu poder em casa. Nas demandas dos manifestantes por democracia e justiça, Putin viu os tentáculos de Washington vindo para estrangulá-lo.

Ele denunciou os manifestantes como peões apoiados pelo Departamento de Estado seguindo pistas da secretária de Estado de Obama, Hillary Clinton, e depois de quatro anos como primeiro-ministro, voltou à presidência um homem mudado. Ele reprimiu a dissidência doméstica e se apresentou como um porta-estandarte global para aqueles que se opunham aos valores ocidentais liberais.

Sua intervenção na Síria mostrou sua disposição de usar a força para combater o poder dos EUA e o ajudou a profissionalizar um exército no qual ele agora confia para ameaçar a Ucrânia. A interferência na campanha presidencial dos EUA em 2016 demonstrou um novo nível de risco na tentativa de Putin de revidar Washington – e uma crescente confiança em sua capacidade de se safar.

'Negócios inacabados'

Quando um levante pró-europeu na Ucrânia expulsou o governo de inclinação pró-Kremlin em 2014, Putin atacou – usando táticas militares para combater o que ele via como uma tentativa dos EUA de armar uma nação “irmã” contra ele.

Ele culpou a crise novamente no poder dos EUA, dizendo que os americanos que influenciam Kiev estavam agindo como se estivessem em um laboratório, “executando todos os tipos de experimentos em ratos sem entender as consequências do que estão fazendo”.

Sua anexação da Crimeia trouxe uma onda de popularidade em casa e, em um discurso triunfante depois, Putin alertou que os Estados Unidos haviam cruzado as linhas vermelhas da Rússia na Ucrânia, forçando-o a “recuar com força”.

Mais tarde naquele ano, ele confessou desejar às vezes que o urso russo pudesse sentar-se tranquilamente e comer frutas e mel, mas disse que o Ocidente nunca deixaria o urso em paz a menos que fosse subjugado ou tornado irrelevante.

“Porque eles sempre tentarão colocá-lo em uma corrente e, assim que conseguirem, arrancarão suas presas e garras”, disse Putin. “Uma vez que eles tiraram suas garras e presas, o urso não é mais necessário. Ele vai se tornar um bicho de pelúcia.”

Brian D. Taylor, professor da Universidade de Syracuse que estuda Putin, disse que o líder russo sempre pensa na Rússia como uma fortaleza sitiada.

“Se ele está fazendo algo em relação à Ucrânia, não é porque é um agressor, mas porque foi encurralado para atacar para proteger os interesses da Rússia”, disse Taylor. “Porque se ele não fizer isso, ninguém mais vai fazer isso.”

Apesar de seu triunfo com a Crimeia, a guerra por procuração separatista que a Rússia alimentou nas regiões orientais de Donetsk e Luhansk não conseguiu atingir os objetivos do Kremlin. A Rússia pressionou para que o conflito terminasse com uma região autônoma leal a Moscou inserida no estado ucraniano como um destruidor das ambições ocidentais da Ucrânia. Em vez disso, a guerra fervilhava sem solução e um acordo de paz que reintegraria as regiões não foi implementado.

A Ucrânia, ao mesmo tempo, continuou a se deslocar para o Ocidente. Os militares da Otan expandiram sua cooperação com as forças ucranianas e realizaram exercícios perto da Rússia. À medida que a guerra no leste se arrastava, o apoio dentro da Ucrânia à adesão à Otan disparou. Até mesmo o desdém do presidente Donald Trump pela Ucrânia e pela Otan – e um escândalo de impeachment centrado nas exigências que ele fez a Kiev – não conseguiu acabar com a crescente parceria.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Putin passou a ver a Ucrânia, um dos maiores receptores de assistência militar dos EUA, como “um porta-aviões ocidental estacionado em frente ao sul da Rússia”, escreveram Andrew S. Weiss e Eugene Rumer, analistas russos do Carnegie Endowment for International Peace. Sua necessidade de reverter a trajetória da Ucrânia, disseram eles, tornou-se a peça mais importante de seu legado de “negócios inacabados”.

A pandemia deixou Putin isolado e cercado por um grupo linha-dura que, como ele, não consegue compreender o aumento genuíno do sentimento pró-Ocidente na Ucrânia, disse Tatiana Stanovaya, analista política da R. Politik, um centro de estudos russo. Aos olhos de Putin, disse ela, os ucranianos são como “reféns” de interesses estrangeiros que sofrem da síndrome de Estocolmo, que não percebem que seus verdadeiros interesses estão na Rússia.

“É uma situação muito perigosa, pois ele está se fechando”, disse Stanovaya, argumentando que Putin acredita que ninguém reconhece as preocupações da Rússia, então ele não tem escolha a não ser optar pelo cenário mais radical.

O isolamento pandêmico de Putin foi pontuado em julho passado pelo lançamento de um amplo tratado histórico sobre a Ucrânia, no qual ele disse que a soberania do país é possível “apenas em parceria com a Rússia” e descreveu o país como um Estado vassalo sendo usado por nações ocidentais para atacar Moscou.

“Nunca permitiremos que nossos territórios históricos e pessoas próximas a nós que vivem lá sejam usados contra a Rússia”, disse ele. “E para aqueles que realizarem tal tentativa, gostaria de dizer que assim destruirão seu próprio país.”

A ameaça de guerra hoje ocorre quando a Rússia testemunha um nível de repressão doméstica sem precedentes em sua história pós-soviética. Depois de prender o opositor Alexei Navalni, que foi envenenado, as autoridades russas começaram a processar seus partidários e expulsá-los do país. Jornalistas críticos do Kremlin enfrentaram pressão estatal de processos e da lei de agentes estrangeiros. O governo também pressionou o Comitê de Mães dos Soldados da Rússia e fechou o grupo de direitos humanos Memorial, atacando dois grupos que documentaram abusos de direitos humanos pelos militares russos.

“As pessoas dizem: ‘Ele não ousaria. Ele não vai cruzar essa linha de uma guerra em larga escala na Europa'”, disse Michael Kofman, analista militar russo do grupo de pesquisa CNA, com sede na Virgínia. “Eu adoraria concordar. Mas nos últimos três anos eu o vi cruzar muitas linhas que pensei que ele não faria.”