Um republicano meio entusiasmado

Artigo

O candidato republicano Mitt Romney foi flagrado dizendo a seus doadores que quase 50% dos americanos são dependentes do governo, que nós jamais assumiremos responsabilidade por nossas vidas, e não é trabalho dele preocupar-se conosco. É duro salvar um candidato presidencial depois de dizer algo assim.

Mas os apoiadores de Romney estão fazendo o melhor que podem. O vídeo, argumentam, não é pior do que as coisas que o presidente Barack Obama disse um dia a seus doadores sobre eleitores que defendem armas e religião.

Comparemos, então, os dois episódios. Vejamos o que eles nos dizem sobre Romney e Obama.

Em abril de 2008, Obama falou durante uma reunião para arrecadação de fundos em San Francisco. Em áudio publicado pelo Huffington Post, Obama aparece dizendo o seguinte: Moradores de "pequenas cidades do Meio-Oeste (...) perderam seus empregos há 25 anos (...) e cada governo disse que de alguma forma essas comunidades vão se regenerar. Por isso, não surpreende que elas tenham ficado amargas e se aferrem a armas ou religião, ou à antipatia com pessoas que não são como elas, ou ao sentimento anti-imigrante".

Os conservadores consideram condescendente o trecho de Obama sobre armas, religião e imigração. Eles estão certos. A gravação expõe o pressuposto de Obama de que o conservadorismo operário sobre essas questões não deve ser tomado pelo seu valor de face, mas como um sintoma psicológico ou racionalização.

Mas, em outro trecho da mesma gravação, Obama diz à plateia para não menosprezar nenhum grupo. Recomenda humildade e abertura. Mesmo nos bairros mais improváveis, entre "pessoas de todas as origens", ele diz a seus voluntários que eles encontrarão apoiadores. Também aconselha os voluntários a não desprezarem nenhum eleitor que pareça pouco receptivo.

Em particular, Obama rejeita a caricatura do eleitor branco hostil como racista. Em vez de supor que ele simplesmente "não quer votar no cara negro", ele pede a seus voluntários que se concentrem nas preocupações econômicas.

Note as diferenças de Obama com Romney, que descarta os eleitores céticos no vídeo divulgado. "Eles votarão para esse presidente de qualquer modo". Ele os simplifica e ridiculariza: "Eles acreditam que são vítimas... Eu jamais os convencerei de que devem assumir responsabilidade pessoal". Ele recomenda a indiferença.

Por que Romney fala dessa maneira? Talvez porque pense como um presidente executivo de empresa dizendo a seus investidores como atingirem seus números de receita com o foco em metade do mercado. Seja qual for a razão, essas duas gravações - essas espiadas no que os candidatos dizem a seus apoiadores quando acham que não estamos olhando - nos mostram que um homem pensa de maneira muito diferente do outro. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK