Um soldado e 3 militantes mortos em tiroteio em Israel

Os militantes tentavam entrar em Israel quando foram impedidos pelas tropas, disse o tenente-coronel Avital Leibovich. De acordo com ele, os extremistas estavam vestindo cintos explosivos quando abriram fogo contra as forças que faziam a segurança de trabalhadores que constroem a cerca que separará Israel do deserto do Sinai.

Os soldados então revidaram e mataram os militantes. O israelense foi baleado na cabeça, reportou o Exército. As informações são da Associated Press.