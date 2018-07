Um trabalhador morre em acidente nuclear nos EUA

Um gerador caiu enquanto estava sendo movido para fora do prédio da turbina da usina Arkansas Nuclear One da Entergy em Russellville, informou a empresa em nota.

"O acidente ocorreu em uma área onde não existe radiação; e não há risco para a saúde da população."

O grupo, que fornece energia elétrica para 2,8 milhões de consumidores no Arkansas e estados vizinhos do Texas, Louisiana e Mississippi, emprega em torno de 15 mil trabalhadores. As informações são da Dow Jones.