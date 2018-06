Um trem para a terra inca A revolução andina está em curso. Nada tem a ver com o movimento bolivariano, do comandante venezuelano Hugo Chávez, nem tampouco com o nacionalismo inflamado do presidente peruano, Ollanta Humala. Em vez de tiros e tanques, a mais nova revolta latino-americana anuncia-se com uma fumacinha, o simpático apito de trem e um cheirinho de livre concorrência.