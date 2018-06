Uma em cada 10 meninas em todo o mundo sofre abuso sexual, diz ONU Uma em cada 10 meninas em todo o mundo – ou cerca de 120 milhões no total – já foi forçadas a ter relações sexuais ou participar de outros atos sexuais, e as taxas são ainda maiores na África subsaariana, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).