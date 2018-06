Uma mesma mesquita para 3 terroristas

U m canteiro de obras de acesso proibido ao público, com fundações inacabadas do que será um dia um dos maiores centros de culto islâmico da Europa - um projeto de 12 milhões. É tudo o que existe no lugar do pavilhão frequentado durante 40 anos por muçulmanos do norte da capital. Nesse local, no 19.º Distrito de Paris, funcionou a Adda'wa ("O Convite") - mesquita até os anos 2000 frequentada por Chérif e Said Kouachi e Amedy Coulibaly, os três terroristas que agiram na França semana passada.

O prédio que servia como depósito foi convertido em 1969 em mesquita improvisada, e reunía nas sextas-feiras até 5 mil fieis, a maioria habitantes de distritos do nordeste de Paris. Nos momentos de maior fluxo, o galpão recebia mais seguidores do que a Grande Mesquita de Paris, no centro da capital, rivalizando com os maiores locais de culto no continente.

A mesquita era frequentada nos anos 2000 por um jovem que começou a ganhar destaque aos 23 anos. Seu nome era Farid Benyettou, muçulmano salafista radical, tão identificado com os imãs sauditas que vestia seus trajes. O jovem é tido pela polícia da França como ideólogo de uma pequena rede terrorista, composta por muçulmanos de origem magrebina - do Norte da África -, mas nascidos e criados em Paris. O grupo ficou conhecido como Buttes-Chaumont, pequena unidade terrorista cujo nome fazia alusão a um parque ao lado da mesquita.

Benyettou era tido como o pregador e idealizador da linhagem terrorista que contava com uma dúzia de seguidores, segundo reportagem do jornal Libération em 2005, quando da descoberta dos radicais. O principal objetivo do grupo era enviar seus membros a campos de treinamento na Arábia Saudita, na Síria ou no Iraque e, depois, ao território iraquiano, para lutar contra o exército dos EUA. Ao longo dos anos, três foram mortos - um deles em atentado suicida do qual foi o único morto -, três foram presos no Iraque e três detidos na França. Entre estes últimos estava Chérif Kouachi, um dos autores do atentado ao jornal Charlie Hebdo.

Por sua pregação radical e por sua ligação com o ideólogo salafista Mohamed Karimi, líder do Grupo Salafista para a Predicação e o Combate (GSPC), que operou até 2000, Benyettou foi expulso da mesquita Adda'wa. Com ele, saíram seus seguidores, que passaram a rezar em salas improvisadas ou nas ruas do 19.º Distrito, em protesto pela demolição e não reconstrução do prédio. Ele foi preso em 2005 e solto em 2011.

A mesquita Adda'wa foi transferida para outro edifício temporário. A mudança foi acertada pelo então imã da Adda'wa, Larbi Kechat. Nessa semana, Kechat, hoje retirado das atividades, pregou na grande oração de sexta-feira e foi enfático ao comentar os atentados: "Sem hesitar, cada ser humano deve ter frente a essa barbárie uma só palavra: condenação", disse ele. Na região, poucos se atrevem a opinar, temendo serem associados ao terrorismo. "O que aconteceu é horrível", afirmou ontem ao Estado Sami G., um frequentador. "Aqui nós respeitamos todo mundo, de judeus a cristãos. Quem fez esses atentados não é muçulmano. É monstro."