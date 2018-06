Uma mudança demográfica Virgínia sempre foi um lugar conservador. O democrata Lyndon Johnson venceu no Estado em 1964, mas os republicanos levaram as dez eleições seguintes. Nos últimos anos, porém, Virgínia vem se tornando mais democrata. Em 2008, Barack Obama derrotou John McCain por 234 mil votos. A explicação para a mudança está, principalmente, no crescimento dos subúrbios da capital Washington, que se esparramaram por Virgínia e são habitados por funcionários públicos, estudantes e uma comunidade de negros e hispânicos cada vez maior.