Crise de submarino com Austrália põe status de potência militar da França em xeque; leia análise

PARIS - Sob as explosões de raiva da França em torno de um acordo americano secreto para fornecer submarinos com propulsão nuclear à Austrália, havia uma única questão que, como dizem os franceses, coloca o dedo onde dói.

Depois de muito agito na França em torno do assunto, o jornal L'Opinion fez no topo de sua primeira página uma pergunta familiar para qualquer pessoa que conhece Branca de Neve.

"Espelho, espelho meu, diga-me se ainda sou um grande poder?"

A Europa está salpicada de ex-potências imperiais em declínio. Mas a França se agarrou mais do que a maioria ao seu passado como uma grande potência, ainda se vendo como tendo interesses globais em parte por causa das possessões territoriais no Indo-Pacífico e no Caribe. Imbuída de um senso de grandeza, a França volta ao Iluminismo para falar sobre a luta contra o obscurantismo no mundo de hoje e oferece seu universalismo secular como um modelo para as sociedades modernas. Freqüentemente, supera seu peso geopolítico, embora também exceda.

A questão de saber se a França ainda é uma grande potência - não apenas a resposta, mas também o fato de que ainda está sendo questionada - mostra como sua glória passada continua a moldar sua psique nacional. O outro lado - a afirmação repetida de que a França está sofrendo de um declínio existencial - é um dos temas mais potentes na política interna francesa, impulsionado principalmente pela direita e extrema direita.

E assim a crise dos submarinos obrigou a França a se olhar no espelho e, em vez de se contentar com uma ambigüidade calmante, buscar verdades incômodas. Havia uma divisão intransponível entre a visão da França de si mesma e seu poder real?

Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália mantiveram a França no escuro enquanto negociaram secretamente um acordo para fornecer submarinos nucleares à Austrália, destruindo um acordo anterior entre a França e a Austrália e eliminando com um só golpe o que os franceses viam como uma estrutura para projeto de energia no Pacífico nas próximas décadas.

O presidente Emmanuel Macron e outros membros de seu governo souberam do novo acordo poucas horas antes de os Estados Unidos, Austrália e Grã-Bretanha torná-lo público.

De repente, as suposições francesas sobre sua política externa - o Ocidente, alianças de trabalho, seu lugar no Pacífico - foram derrubadas, disse Bertrand Badie, um especialista em relações internacionais francesas na universidade Sciences Po.

“E éramos considerados pequenos”, disse Badie. “Isso mata um país como a França. ''

Em um comunicado conjunto divulgado depois que Macron e o presidente Biden conversaram por telefone na quarta-feira, os Estados Unidos pareceram reconhecer o desprezo. Os americanos concordaram que deveriam ter se envolvido em "consultas abertas" e Biden se comprometeu a fazê-lo no futuro.

Mas isso é um conforto frio para Paris.

Repleta de história, a França ainda se vê ocupando o primeiro lugar na hierarquia social do mundo, disse Badie. Essa autopercepção molda a maneira como lida com outras nações, incluindo ex-colônias, onde sua política externa se baseia no que ainda costuma ser descrito como tendo “responsabilidades específicas”, disse ele. Badie disse que a França também tem dificuldades em lidar com potências emergentes - "como um velho aristocrata que agora é forçado a jantar ao lado de um camponês que ficou rico, e ele acha isso insuportável".

“A França está obcecada por uma coisa, que é a classificação '', disse Badie. “A França deve manter sua posição. Poderíamos psicanalisar isso, porque parte disso está no nível do subconsciente."

Em 2016, a França fechou um acordo de U$ 66 bilhões para fornecer à Austrália uma dúzia de submarinos de ataque convencionais. O contrato de 50 anos deveria ser a base de uma estratégia europeia em resposta à ascensão da China na região do Pacífico.

Como a única nação europeia com territórios e uma presença militar na região, a França foi a voz principal da Europa para uma estratégia em torno da China menos vigorosa do que os Estados Unidos e algumas potências asiáticas passaram a adotar.

Questionado sobre se o acordo fracassado com o submarino revelou que a França não era mais uma grande potência, Philippe Étienne, o embaixador francês nos Estados Unidos, disse em uma entrevista de rádio em Paris: “Somos uma potência de equilíbrio e uma potência importante. Nós temos nossos meios."

Mas, para outros, o fracasso foi um exemplo de exagero da França.

“Precisamos de uma política francesa no Pacífico porque temos interesses comerciais, econômicos e territoriais lá, mas os meios que temos agora não nos permitem ser uma alternativa confiável aos Estados Unidos para enfrentar a China'', disse Arnaud Danjean, um membro francês do Parlamento Europeu e um ex-oficial de defesa e diplomata. “O Pacífico é o playground das grandes potências, a reserva dos Estados Unidos e da China.''

Em um momento em que até mesmo a maior esfera de influência da França, em suas ex-colônias na África, está sendo corroída pela competição da China, Rússia e Turquia, a França precisa definir prioridades claras em sua política externa, disse Danjean.

Mas, presa em sua autopercepção de potência global, a França tem dificuldades para fazer isso, disse ele. Embora Macron tenha dito que o poder da França reside em uma Europa forte, ele sempre avançou sozinho, disse ele.

Em 2020, dias depois que uma explosão massiva destruiu partes da capital do Líbano, uma ex-colônia francesa, Macron saltou de paraquedas em Beirute determinado a trazer ordem à política libanesa. Durante uma segunda visita, poucas semanas depois, ele anunciou a formação de um novo governo em 15 dias e, quando nenhum governo foi formado, acusou a classe política do país de "traição" e disse que estava "envergonhado".

“Os franceses são um pouco nostálgicos pela grandeza”, disse Danjean. “Mas o problema é que, com esse tipo de atitude, no dia em que as coisas não dão certo, você se encontra precisamente no tipo de situação difícil em que estamos agora com a Austrália.”

Os defensores da política francesa no Pacífico dizem que a França não foi cegada por seu passado, mas está simplesmente tentando estabelecer uma política coerente em uma região onde tem interesses reais, incluindo territórios e bases navais.

“Estamos presentes no Pacífico mais do que nossos amigos britânicos e até agora estamos mais presentes militarmente do que nossos amigos britânicos”, disse Bruno Tertrais, vice-diretor da Foundation for Strategic Research, que ajudou a estabelecer discussões entre os governos francês e australiano sobre o futuro de suas relações uma década atrás.

Tertrais rejeitou a ideia de que a França falhou ao exagerar, culpando, em vez disso, a duplicidade dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália.

“Se o que significa exagero é que não podemos resistir a uma ofensiva de choque e pavor de três de nossos amigos e aliados mais próximos, sim, isso é verdade”, disse Tertrais.

Embora as forças armadas da França sejam superadas pelas dos Estados Unidos ou da China, elas continuam sendo uma das mais fortes do mundo e são apoiadas por uma indústria militar doméstica de classe mundial, disse Hugo Decis, analista francês do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres .

Com 5 mil a 7 mil soldados na região do Pacífico, 20 a 40 aeronaves militares e sete navios de guerra, a França é a única nação europeia com força militar genuína na região. A Força Aérea francesa também realizou exercícios destacando caças Rafale da França para o outro lado do mundo até o Pacífico como uma demonstração de força, disse Decis.

A França também tem um assento no Conselho de Segurança da ONU, o que lhe confere uma certa medida de hard power em todo o mundo. Mas para a grande potência que a França já foi, às vezes simplesmente não é o suficiente.

“O declínio da França é um tema que emerge com frequência, especialmente durante os períodos eleitorais, e é popular entre a direita e a extrema direita”, disse Decis. “É a ideia de que a França costumava ser extremamente poderosa e influente, e que a França de hoje é insignificante e desprezível. Obviamente, é uma narrativa que pode ser questionada por uma série de razões. ”

