Uma solução nuclear para EUA e Rússia

Por mais de duas décadas, EUA e Rússia trabalharam em parceria para manter em segurança, com a eliminação de materiais nucleares perigosos. Isso não como uma troca de favores, mas um compromisso com base no bom senso, nascido do interesse mútuo, para evitar o catastrófico terrorismo nuclear. As duas maiores potências atômicas do mundo muitas vezes deixaram suas diferenças políticas para garantir que terroristas não detonem uma bomba em Nova York, Moscou, Paris, Tel-Aviv ou qualquer outro lugar. Infelizmente, tal cooperação foi a mais recente vítima da crise envolvendo as relações entre EUA, Europa e Rússia.

Em dezembro, pela primeira vez em quase um quarto de século, o Congresso americano decidiu não mais financiar os esforços dos EUA para manter em segurança material nuclear na Federação Russa. Dias depois, as autoridades russas, que já haviam dado sinais, informaram os americanos de que a Rússia estava eliminando vários itens do acordo de cooperação no campo nuclear. Essas medidas estúpidas enviam uma mensagem perigosa para a comunidade internacional e são um enorme retrocesso nos esforços globais para manter a segurança do material nuclear.

Diante do impasse envolvendo a Ucrânia, é inevitável que muitos aspectos da relação bilateral serão afetados pela tensão. Os dois países foram vítimas de terrorismo e continuam a ser alvo de organizações extremistas. Um ataque terrorista com armas nucleares em qualquer país será um golpe devastador para a segurança do mundo, para a economia global e nossas vidas. Assim, os líderes russos e americanos não devem permitir que disputas em outras frentes os impeçam de continuar adotando medidas para evitar um desastre.

A cooperação entre Washington e Moscou para garantir a segurança ou eliminar as armas de destruição em massa remonta a 1991, quando a União Soviética desmoronou e a segurança do seu vasto arsenal nuclear representava sérios riscos. Para evitar uma catástrofe nuclear, um grupo bipartidário de senadores americanos trabalhou para aprovar a legislação que constituiu a base do Programa de Cooperação para Redução de Ameaças Nunn-Lugar. Com base nesse texto, os EUA auxiliariam a Rússia e outros países da antiga União Soviética a desativar mais de 7.600 ogivas nucleares, eliminar mais de 4.100 toneladas métricas de armas químicas, destruir mais de 2.600 veículos de transporte de material nuclear e colocar em segurança dezenas de fábricas de armas da era soviética.

Tarefa dura. Se por um lado essas operações reduziram drasticamente o perigo decorrente da Guerra Fria, o trabalho para manter em segurança o complexo nuclear da Rússia e materiais perigosos em todo o globo está longe de ser concluído. Em agosto passado, um grupo do Departamento de Energia americano concluiu que "a Rússia continua a manter o maior estoque de armas nucleares do mundo, plutônio separado e urânio altamente enriquecido, e o maior número de prédios e bunkers do mundo - e ainda persistem diversas vulnerabilidades que uma sofisticada conspiração poderá explorar".

Os EUA não são estranhos a vulnerabilidades no campo da segurança nuclear. O país registrou inúmeras falhas de segurança em sítios nucleares, incluindo um incidente ocorrido há dois anos, quando uma freira de 82 anos e outras duas pessoas realizaram um protesto e invadiram uma das mais seguras usinas nucleares do mundo em Oak Ridge, no Tennessee. Se uma freira desarmada é capaz de invadir uma usina nuclear tão segura quanto Fort Knox, deve-se contemplar a possibilidade de terroristas agirem do mesmo modo, com consequências mais graves. Na verdade, incidentes como esse ressaltam a necessidade de uma cooperação global para aumentar a segurança do material nuclear, grande parte dele armazenado em locais bem menos seguros do que Oak Ridge.

Esse trabalho deve ser global porque a ameaça é global. Em 1992, 50 países tinham material nuclear necessário para fabricação de uma bomba. Hoje, esse número foi reduzido à metade, graças em grande parte à cooperação entre EUA e Rússia. Mas essa integração não deve ser dominada por uma assistência unilateral dos EUA. É necessário um novo enfoque - uma parceria de fato no campo da segurança nuclear, para a qual ambos os países contribuam com financiamento e recursos técnicos próprios.

Tal parceria incluiria a aceleração dos esforços para repatriar e eliminar urânio altamente enriquecido originário da Rússia, dos EUA e armazenado por outros países. Também exigiria a colaboração na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias no campo da segurança nuclear, um maior intercâmbio de normas e métodos padronizados do setor, bem como a utilização do conhecimento técnico dos russos para ajudar no aprimoramento das atividades no caso de outros países que têm material nuclear.

Essas e outras medidas podem ser implementadas com base no interesse recíproco sem grandes concessões de cada uma das partes. Mas isso será impossível se uma cooperação para impedir atos terroristas catastróficos for vista como moeda de troca geopolítica. A falta de cooperação nesta área irá prejudicar os interesses vitais de ambos os países e aumentará enormemente o risco do terrorismo nuclear. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

*Nunn é diretor do Nuclear Threat Initiative e ex-senador pela Geórgia. Lugar é presidente do Lugar Center e ex-senador por Indiana