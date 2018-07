Unasul deve manter suspensão de Assunção O Paraguai será o centro das discussões da cúpula da Unasul, que começa hoje no Peru. Depois de seis meses de suspensão, Assunção negociou, nos bastidores, uma antecipação da regularização da situação do país. A Unasul, porém, deve manter o afastamento paraguaio até pelo menos as eleições presidenciais, marcadas para abril de 2013.