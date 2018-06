Unasul oferece auxílio técnico à Venezuela O secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), Ernesto Samper, disse que a Venezuela precisa de um diálogo para além das garantias políticas e para chegar ao pacto social, com ajustes econômicos, como forma de neutralizar a violência no país. Em visita ao Brasil, Samper contou ontem ao Estado que a Unasul ofereceu ao governo da Venezuela uma equipe de economistas de vários países para apoiar a implantação das mudanças, mas que ainda não obteve resposta do presidente Nicolás Maduro.