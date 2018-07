Unesco aceita filiação plena dos palestinos

Esse é o primeiro órgão da ONU a reconhecer plenamente a adesão desde que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, solicitou em 23 de setembro a filiação à Organização das Nações Unidas.

A Assembleia Geral da Unesco explodiu em uma forte ovação após a votação, que marca uma vitória simbólica para os palestinos no complexo jogo diplomático que cerca o seu status coletivo e suas relações com potências estrangeiras.

"A vitória de hoje na Unesco é o começo de uma estrada que é difícil, mas que levará à liberdade da nossa terra e do nosso povo em relação à ocupação", disse o chanceler palestino, Riad Malki. "A Palestina tem direito a um lugar no mapa."

Israel qualificou a decisão como "tragédia". A adesão palestina também complica as relações da Unesco com os Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, que contribui com cerca de 22 por cento do orçamento da agência, ou cerca de 70 milhões de dólares.

A legislação norte-americana autoriza o corte de verbas para qualquer agência da ONU que aceite a filiação palestina, e o Departamento de Estado confirmou que os EUA estavam interrompendo seu investimento na Unesco.

A Casa Branca disse que a votação foi "prematura" e não irá contribuir com a paz no Oriente Médio. Susan Rice, embaixadora norte-americana junto à ONU, disse que a adesão palestina "não substitui negociações diretas (dos palestinos com Israel), mas é profundamente nociva à Unesco".

Irina Bokova, secretária-geral da entidade, que anteriormente havia feito um apelo pela manutenção do apoio norte-americano, disse aos delegados que o orçamento da Unesco ficará ameaçado.

"Acredito que é responsabilidade de todos nós assegurar que a Unesco não sofra indevidamente (...). Precisamos que cada membro desta organização esteja totalmente engajado", acrescentou ela.

RECUO FRANCÊS

Os palestinos tiveram o apoio de dois terços dos países da Unesco para se tornarem o 195o integrante da entidade. Dos 185 países aptos a votar, 107 foram favoráveis (incluindo o Brasil), 14 foram contra, 52 se abstiveram e 12 estavam ausentes. As abstenções não contaram para o resultado final.

Os palestinos pleitearam a adesão à Unesco depois de solicitarem formalmente uma vaga na ONU, onde a questão está sendo discutida por uma comissão do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos já alertaram que pretendem usar seu poder de veto no Conselho para barrar a adesão palestina.

Em nota, Abbas disse que a votação na Unesco "não está dirigida contra ninguém, mas representa um apoio à liberdade e à justiça".

"Esta votação", acrescentou, "é pela paz e representa o consenso internacional em apoio aos direitos nacionais palestinos legítimos do nosso povo, dos quais o maior é o estabelecimento de um Estado independente".

Mas a votação refletiu as profundas divergências da comunidade internacional sobre o Estado palestino. EUA, Canadá, Alemanha e Holanda votaram contra a adesão. Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e França votaram a favor. Grã-Bretanha e Itália se abstiveram.

Para a União Europeia, que tem tropeçado em seus recentes esforços para desenvolver uma política externa comum, a votação na Unesco salienta as persistentes divergências a respeito dos palestinos.

A embaixadora austríaca na Unesco, Ursula Plassnik, cujo país votou a favor, disse lamentar o fato de a UE não ter chegado a um consenso sobre o assunto.

A França, que se abstivera em uma votação anterior sobre o tema, mudou de posição na segunda-feira.

"Como (o assunto) foi abordado hoje, devemos assumir nossas responsabilidades e responder à substância da questão (...). Na substância, a França diz 'sim' - a Palestina tem o direito de se tornar membro da Unesco", disse o representante de Paris na entidade, Hubert de Canson.

Israel diz que a adesão palestina politiza a Unesco e afeta o cumprimento das suas tarefas. O Estado judeu disse na segunda-feira que irá rever sua cooperação com a agência.

"Lamentamos que a organização da ciência tenha optado por adotar uma resolução que é uma resolução de ficção científica", afirmou Nimrod Barkan, embaixador de Israel na Unesco. "Não existe Estado palestino, e portanto ninguém deveria ter sido admitido hoje."

A chancelaria israelense disse que a votação cria obstáculos desnecessários para a retomada do processo de paz do Oriente Médio, abandonado há mais de um ano.

"Esta é uma manobra unilateral palestina que não irá causar mudanças no terreno, mas que afasta ainda mais a possibilidade de um acordo de paz", disse a chancelaria em nota.

(Reportagem adicional de Andrew Quinn, Alister Bull e Deborah Charles em Washington e Tom Perry em Ramallah)