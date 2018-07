Unesco põe destroços do Titanic sob proteção A Unesco colocou ontem sob sua proteção os restos do Titanic - o famoso navio de cruzeiro naufragado em 1912, no Atlântico Norte, após se chocar com um iceberg. A entidade valeu-se da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, de 2001, e do fato de o naufrágio ter ocorrido em águas internacionais para aplicar a medida.