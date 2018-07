União Africana pede fim de ataques ao Sudão do Sul

Ontem, nenhum ataque aéreo - como os que ocorreram nos dois dias anteriores - foi registrado no território sul-sudanês. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, adiantou para hoje o retorno de uma visita que fazia à China.

De acordo com o plano da UA, em duas semanas os países devem retomar as negociações interrompidas após o Sudão do Sul tomar, no dia 10, a região petrolífera de Heglig. A mal estabelecida fronteira, que corta regiões ricas em petróleo, é o principal tema de discussão entre os vizinhos.

A UA afirmou que ambos os governos devem retirar suas tropas das regiões disputadas e parar de dar declarações que estimulem o confronto. Segundo o plano, os países devem concluir suas negociações em três meses.

O governo chinês, um dos principais investidores no setor petrolífero dos dois países, afirmou ontem que enviará um representante à região para estimular a retomada das negociações. "Esta é a segunda vez este ano que ele vai para o Sudão e o Sudão do Sul para promover o diálogo", disse o porta-voz da chancelaria chinesa, Liu Weimin.

Ao visitar Heglig na segunda-feira, o presidente sudanês, Omar Bashir, afirmou que não negociaria com o vizinho. No dia seguinte, quando novos bombardeios de Cartum ocorreram, o presidente sul-sudanês disse interpretar essas ações como uma "declaração de guerra". / AP, REUTERS e EFE