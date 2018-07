União Africana rejeita independência do norte do Mali Addis Ababa, Etiópia, 6 - A União Africana rejeitou a proclamação de independência feita pelo grupo Tuareg no norte do Mali, considerando o evento como "nulo e sem valor". O diretor da comissão da União Africana, Jean Ping, declarou a "total rejeição da União Africana ao comunicado feito por um grupo armado, o Movimento Nacional para Libertação de Azawad (MNLA), com relação à suposta independência de Azawad". As informações são da Dow Jones. (Danielle Chaves)