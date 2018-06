União Europeia aceita oferta iraniana de voltar a negociar questão nuclear

BRUXELAS - A chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, escreveu ao negociador nuclear do Irã nesta terça-feira, 6, aceitando uma oferta para uma reunião a fim de discutir o programa nuclear da república islâmica.

Catherine representa seis países - Estados Unidos, Rússia, China, França, Grã-Bretanha e Alemanha - nas negociações com o Irã e sua oferta de diálogo acontece semanas depois de consultas com essas nações.

O iraniano Saeed Jalili propôs em fevereiro em uma carta a retomada das negociações com as potências globais, após mais de um ano de paralisação, e disse que Teerã teria "novas iniciativas" para levar à mesa. "Respondi hoje (terça-feira) à carta do doutor Jalili de 14 de fevereiro", disse Catherine em comunicado. "Ofereci retomar as conversas com o Irã sobre a questão nuclear."

Ela e seus parceiros estão preocupados com a possibilidade de o trabalho nuclear do Irã ter o objetivo de produzir armas e querem que o governo iraniano suspenda o seu programa. A República Islâmica alega que está tentando desenvolver energia nuclear para atender à demanda de eletricidade.

O local e a data das negociações ainda terão de ser combinados, disse a chefe de política externa da União Europeia.