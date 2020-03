União Europeia acusa Rússia de espalhar fake news sobre coronavírus, diz Reuters

BRUXELAS E MOSCOU - A União Europeia acusou a mídia russa de estar coordenando uma "significante campanha de desinformação" contra o ocidente para piorar o impacto do coronavírus, criar pânico e semear desconfiança. É isso que mostra um documento analisado pela agência de notícias britânica Reuters. A Rússia negou as acusações.

O documento é datado de 16 de março e foi produzido pelo Serviço Europeu de Ação Externa, um braço da política externa da União Europeia. De acordo com o texto, a campanha "posta em prática pela mídia estatal russa e pró-Kremlin sobre o Covid-19" já está em curso.

"O objetivo principal da desinformação do Kremlin é agravar a crise da saúde pública nos países ocidentais ... de acordo com a estratégia mais ampla do Kremlin de tentar subverter as sociedades europeias", diz.

Ainda nessa quarta-feira, 18, quando a existência do documento veio a público, o Kremlin negou as acusações. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse a repórteres que as alegações são infundadas e pautadas no senso comum.

Peskov apontou para a falta de uma conexão ou um exemplo específico entre um meio de comunicação russo e a tal campanha de desinformação no documento da UE.

"Estamos mais uma vez falando sobre uma denúncia infundada e que na situação atual é provavelmente resultado de uma obsessão anti-Rússia", afirmou. / REUTERS