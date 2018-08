União Europeia age para proteger empresas do bloco contra sanções americanas impostas ao Irã

BRUXELAS - A União Europeia (UE) afirmou nesta segunda-feira, 6, que novas medidas de proteção a empresas europeias estão prontas para entrar em vigor, como forma de diminuir o impacto das sanções americanas impostas ao Irã.

Além da proteção, as medidas também buscam salvar o acordo nuclear, destinado a conter as ambições nucleares iranianas, mesmo depois de os Estados Unidos terem abandonado o pacto. A UE insiste que o acordo é importante para a segurança global e está tentando manter abertas linhas de apoio econômico e financeiro a Teerã.

A Comissão Executiva da UE disse que o "estatuto de bloqueio" entrará em vigor a partir da meia-noite em Washington. O mecanismo impede que empresas europeias tenham que obedecer às sanções americanas a não ser que tenham autorização da Comissão. Governos nacionais poderiam impor "penalidades efetivas, proporcionais e dissuasivas" a qualquer de das empresas que descumprissem as determinações.

+ Empresas europeias ponderam sobre investimentos no Irã

Em um comunicado, os ministros das Relações Exteriores de Reino Unido, França e Alemanha - os países garantidores do acordo nuclear iraniano - juntos da chefe de política externa de UE, Federica Mogherini, disseram lamentar "profundamente a reimposição de sanções pelos EUA".

O grupo disse que o acordo nuclear "está funcionando e cumprindo sua meta" e os países envolvidos estão "determinados a proteger os operadores econômicos europeus envolvidos em negócios com o Irã".

O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu em maio retirar o país do acordo, sancionado pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), alegando que o pacto não impedia o Irã de desenvolver mísseis ou desestabilizar as regiões do Oriente Médio e do Golfo. Os europeus argumentam que a negociação foi assinada apenas para conter o desenvolvimento de armas nucleares.

O primeiro conjunto de sanções americanas contra o Irã foi flexibilizado pelo governo Obama, mas voltarão a vigorar a partir desta terça-feira. As punições têm como alvo o setor automotivo iraniano, assim como os mercados do ouro e outros metais.

No entanto, funcionários da UE dizem que ainda não estão claras as possíveis consequências das sanções contra empresas europeias.

O segundo lote de sanções dos EUA tem deve entrar em vigor no início de novembro, e foca no setor petrolífero e no Banco Central iraniano. / AP