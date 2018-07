União Europeia amplia embargo de armas contra Síria

BRUXELAS - A União Europeia (UE) ampliou nesta segunda-feira, 23, as sanções contra a Síria e pediu aos países membros para investigar embarcações e aviões transportando cargas suspeitas para o país, no momento em que ministros das Relações Exteriores avisaram que a escalada da violência na Síria está desencadeando uma crise de refugiados para as nações vizinhas.

Veja também:

Síria diz que usará armas químicas apenas em caso de ataque externo

Liga Árabe pede que presidente sírio renuncie

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Os 27 ministros da UE acrescentaram 29 nomes a uma lista de mais de 170 cidadãos sírios e companhias que são suspeitos de estarem associados com a repressão no país ou beneficiando o regime do presidente Bashar Assad. Eles também endossaram um plano para reforçar o embargo do bloco, exigindo inspeções no território ou nas águas territoriais dos países que formam a UE.

"Nossas decisões vão reforçar as sanções contra o regime de Assad e também ajudar países vizinhos, principalmente a Jordânia e o Líbano", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius.

A UE proibiu a exportação de armas para a Síria em maio de 2007. Porém, até agora, os países membros tinham o direito de decidir se inspecionavam ou não cargas que poderiam violar o embargo.

As informações são da Associated Press.