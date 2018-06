União Europeia apresenta plano de cotas para imigrantes em cada país BRUXELAS - Países da União Europeia (UE), com exceção da Grã-Bretanha, Irlanda e Dinamarca, podem adotar um sistema de cotas para os imigrantes refugiados, com o intuito de dividir o número de pessoas entre os países do bloco, de acordo com planos apresentados nesta quarta-feira, 13, pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans.