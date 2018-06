União Europeia concorda em redistribuir 160 mil refugiados

BRUXELAS - Os ministros do Interior da União Europeia (UE) concordaram nesta segunda-feira, 14, em redistribuir 160 mil imigrantes alojados na Itália, Grécia e Hungria entre os países-membros do bloco, de acordo com o ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maiziere.

Após reunião com outros ministros europeus, Maiziere afirmou que as autoridades ainda não chegaram a um acordo sobre o total de imigrantes a serem recebidos por cada país, mas "concordaram a princípio" em realocar os 160 mil refugiados.

Mais cedo, os ministros haviam aprovado a redistribuição de 32 mil imigrantes alojados na Itália e na Grécia. As negociações sobre o futuro dos demais refugiados vão continuar na próxima reunião do grupo, no dia 8.

O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, disse que também há um impulso para assegurar um rápido retorno dos imigrantes que não são verdadeiros refugiados de guerras ou perseguições. / ASSOCIATED PRESS