União Europeia considera emitir certificados de vacinação contra a covid para salvar o turismo

BRUXELAS - Os líderes da União Europeia devem fechar um acordo nesta quinta-feira, 25, para a elaboração de certificados de vacinação para cidadãos do bloco. A decisão vem no momento em que países do sul da Europa, que dependem fortemente do turismo, tentam desesperadamente salvar a temporada de férias de verão.

Lockdowns sucessivos causaram a recessão econômica mais profunda da UE e atingiram principalmente o sul do bloco. Com a chegada das vacinas contra a covid-19, Grécia e Espanha passaram a pressionar pela certificação. Outros países, como França e Alemanha, estão relutantes e alegam que a adoção da medida poderia ser um ato discriminatório contra quem não pode ou não quer receber a injeção.

A França, onde o sentimento anti-vacina é particularmente forte e o governo se comprometeu a não tornar a imunização obrigatória, considera a ideia de "passaporte de vacina" ainda “prematura”, disse uma autoridade francesa nesta quarta-feira, 24.

Líderes ainda devem trabalhar em detalhes, como a abrangência e o formato do passaporte, além da definição do momento em que ele poderá ser emitido.

Autoridades disseram que a União Europeia está trabalhando com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Autoridades da UE apontam que ainda não há orientação da OMS e das agências do bloco sobre se as pessoas que receberam duas doses da vacina contra a covid-19 ainda podem ser portadoras do coronavírus e infectar outras pessoas, mesmo que elas próprias não estejam mais vulneráveis.

Também não está claro por quanto tempo alguém que contraiu o coronavírus permanece imune. “Ainda há muitas coisas que não sabemos”, disse um alto funcionário de um dos países da UE à agência Reuters. “Precisamos de mais tempo para chegar a uma linha comum.”/REUTERS