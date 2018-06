União Europeia elogia retomada de relações entre EUA e Cuba

BRUXELAS - Vinte e cinco anos após a queda do Muro de Berlim unir a Europa novamente, a União Europeia (UE) elogiou a "virada histórica" no Caribe com a retomada das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos.

"Hoje outro muro começou a cair", disse a chefe de política externa da UE, Federica Mogherini, em comunicado. "Essas medidas representam uma vitória do diálogo sobre a confrontação".

Apesar de criticarem os abusos de direitos humanos em Cuba, governos europeus há muito tempo cobram dos EUA uma melhora das relações com a ilha de regime comunista, especialmente desde o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética.

Mogherini disse que a UE, que retirou sanções diplomáticas contra Cuba em 2008, defende o diálogo. Em abril, o bloco começou negociações por um acordo de cooperação, apesar de Havana recentemente ter adiado conversas que tratariam sobre direitos humanos.

"Os direitos humanos permanecem no coração da política da UE para Cuba", disse Mogherini, ex-chanceler da Itália.

Ela também agradeceu ao papa Francisco por sua "sabedoria" em ajudar a mediar as negociações entre Havana e Washington. /REUTERS