União Europeia expande sanções ligadas à crise ucraniana A União Europeia estendeu as sanções econômicas para treze pessoas e cinco entidades acusadas de envolvimento com separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Os 28 países membros concordaram com a medida nesta sexta-feira, anunciou o bloco. Os nomes das pessoas, organizações e companhias afetadas serão publicados no sábado.