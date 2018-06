União Europeia nomeia coordenador no combate ao ebola Os líderes da União Europeia concordaram nesta quinta-feira em nomear um coordenador da crise do ebola, como uma forma de reforçar a resposta à propagação do vírus. Christos Stylianides, um médico do Chipre irá assumir o cargo na Comissão Europeia em 1º de novembro.