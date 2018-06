União Europeia oferece ajuda à Síria em troca de aprovação de trégua da ONU

O sucesso do plano é "crucial para a segurança, a política e os refugiados do país", afirma a diretora de política externa da UE, Federica Mogherini. "E também como um símbolo do que a Síria pode e não pode se tornar."

Em reunião em Bruxelas, ministros de Relações Exteriores de 28 nações europeias apoiaram também os esforços do enviado especial da ONU Staffan de Mistura para assegurar tréguas localizadas na Síria. Em um comunicado, os ministros afirmaram que a "União Europeia irá sempre apoiar os esforços dele (Mistura), em particular em Aleppo".

Entretanto, eles expressaram grande preocupação pelo que consideram ser intensificação das operações militares contra as forças de oposição ao presidente Bashar Al-Assad, o que pode ser uma ameaça ao plano da ONU. "A UE relembra casos de rendição forçada ao regime de Assad sendo divulgados como cessar-fogo no passado", lembram os ministros.

A União Europeia mobilizou 3 bilhões de euros (US$ 3,7 bilhões) para assistência humanitária na Síria e países vizinhos, que sofrem com três anos de conflito armado. O bloco acredita que os esforços de Mistura são a base de um processo político que pode acabar com o regime de Assad. Fonte: Associated Press.