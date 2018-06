União Europeia pode estender sanções à Rússia por mais 9 meses

BRUXELAS - A União Europeia (UE) pode estender o prazo das sanções impostas a oficiais russos e líderes separatistas por mais nove meses, afirmaram diplomatas do bloco nesta quarta-feira, 28.

Ministros das Relações Exteriores do bloco se reunirão nesta quinta-feira, 29, para discutir a crise ucraniana em caráter excepcional. Um rascunho de proposta foi redigido antes do encontro e prevê a extensão das sanções para outros nove meses. Ele também daria a países-membros uma semana para listar mais nomes que entrariam na lista de afetados pelas sanções, que envolvem desde a proibição de viagem a Estados da UE até o bloqueio de contas e ativos.

Oficiais que participaram de reuniões preparatórias afirmaram, no entanto, que ainda não há clima para aprovar novas sanções econômicas. A não ser que a situação em terra piorenos próximos dias, os ministros não devem votar pelo aumento de sanções.

Na terça-feira, líderes da UE emitiram uma declaração conjunta colocando a culpa sobre o recrudescimento do conflito sobre a Rússia. O governo grego, entretanto, afirmou que seu primeiro-ministro, Alexis Tsipras, não deu consentimento ao texto.

A União Europeia precisa do apoio de seus 28 Estados-membros para estender as sanções à Rússia. No passado, Tsipras se disse fortemente contrário às sanções. / DOW JONES NEWSWIRES