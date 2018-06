União Europeia reforça sanções contra Rússia A União Europeia decidiu reforçar nesta terça-feira as sanções contra a Rússia, em reação à queda do avião da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia. Os ministros do Exterior da Europa devem nomear até quinta-feira as pessoas e organizações que sofrerão as restrições. Nomes próximos ao presidente Vladimir Putin devem constar na lista.