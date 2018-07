Unicef pede para Israel mudar prisão de menor palestino

"Os maus-tratos de crianças palestinas no sistema de detenção militar israelense parecem ser generalizados, sistemáticos e institucionalizados", apontou o relatório, divulgado hoje por funcionários da ONU em Jerusalém. Eles pediram a Israel que não mantenha os menores em confinamento solitário e permita que um advogado ou membro da família esteja presente durante os interrogatórios.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que irá cooperar com o órgão da ONU e que os militares já estavam fazendo alterações no sistema. "Israel vai estudar as conclusões do relatório e trabalhar para implementá-las através da cooperação com a Unicef, cujo trabalho nós valorizamos e respeitamos", disse o porta-voz Yigal Palmor, em um comunicado.

Um funcionário do gabinete do procurador militar de Israel disse que a maioria dos menores palestinos detidos tem acima de 16 anos. Ele afirmou que alguns deles foram manipulados por grupos militantes para realizar ataques. Esse funcionário destacou o caso de um jovem de 17 anos, que foi um dos autores de um ataque a faca, em março de 2011, que dizimou uma família inteira em um assentamento da Cisjordânia. As informações são da Associated Press.