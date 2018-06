Unicef pede recursos para atender refugiados sírios A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que o número de refugiados sírios deve mais do que dobrar no decorrer dos próximos meses e chegará a 1,2 milhão no fim do ano. Por esse motivo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou nesta sexta-feira um apelo por mais recursos para atender o fluxo de refugiados. "As necessidades estão aumentando exponencialmente e estamos sem dinheiro", explicou Marixie Mercado, porta-voz do Unicef.