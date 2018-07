Unidade da polícia de elite se amotina em La Paz

LA PAZ - Cerca de 30 policiais de uma unidade de elite da polícia boliviana fizeram um motim nesta quinta-feira, expulsaram seus comandantes e tomaram o quartel, ao lado das suas mulheres. Os policiais pedem salários mais altos. O quartel fica a apenas 100 metros do palácio presidencial da Bolívia.

Os policiais pedem que seus salários sejam igualados aos dos soldados e também uma aposentadoria que cubra 100% do salário que recebiam na ativa. Na Bolívia, um policial recebe US$ 144 por mês e os policiais não se acalmaram com um aumento de 7% concedido pelo governo neste ano. Um porta-voz dos amotinados, Edgar Ramos, disse que outros 500 policiais ao redor da capital aderiram ao motim e ocuparam quartéis e delegacias.

O governo negou que parte da polícia tenha se amotinado. O ministro da Casa Civil, Carlos Romero, disse em declarações à Agência Boliviana de Informação (ABI), do governo, que "alguns setores" tentam aumentar os protestos feitos pelas mulheres de alguns policiais.

