Universidade de Cambridge realizará todas as aulas online em 2021

LONDRES - A Universidade de Cambridge, uma das mais tradicionais do Reino Unido, tornou-se uma das primeiras do mundo a anunciar que todas as suas aulas serão ministradas online no próximo ano acadêmico, em 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito pela instituição nesta quarta-feira, 20.

Leia Também Ameaça de Trump à OMS abre caminho para China liderar luta contra covid-19

A universidade, que fechou seus campi para estudantes em março depois que o governo britânico introduziu um bloqueio rigoroso para conter a disseminação da covid-19, anunciou que o ensino será ministrado virtualmente até o verão de 2021, embora fosse possível que alguns grupos de ensino menores pudessem ocorrer pessoalmente.

"Dado que é provável que o distanciamento social continue sendo necessário, a universidade decidiu que não haverá aulas presenciais durante o próximo ano acadêmico", afirmou a universidade em comunicado. A instituição ainda informou que a decisão pode ser revista dependendo das orientações oficiais sobre como lidar com o vírus.

"Todos devemos ser realistas ... sobre os desafios mundiais colocados pela pandemia", disse o vice-chanceler da universidade, Stephen Toope, em comunicado na semana passada. "A vida universitária aqui, como em toda parte, precisará se adaptar."

Uma porta-voz da Univerisities UK disse que o anúncio de Cambridge parecia ser o primeiro no Reino Unido a se aplicar a todo o ano. Antes, a California State University, decidiu na semana passada virtualizar as turmas de fim de ano, uma das primeiras nos Estados Unidos a fazê-lo, em meio a temores de uma segunda onda de infecções.

O ministro das universidades da Grã-Bretanha disse no início deste mês que as instituições ainda podem cobrar a taxa total de ensino de 9.250 libras (11.320 dólares), desde que mantenham altos padrões de ensino on-line.

Nicola Dandridge, executiva-chefe do departamento de vigilância da universidade do Office for Students, disse aos legisladores na segunda-feira que os estudantes precisam saber que educação eles receberiam antes de aceitarem vagas. "O que não queremos ver são promessas de que tudo voltará ao normal - uma experiência no campus - quando isso acabar, e esse não é esse o caso", disse ela.