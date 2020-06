Universidade de Princeton retira de escola nome de presidente racista

WASHINGTON - A Universidade de Princeton irá retirar o nome do ex-presidente Woodrow Wilson de sua faculdade de relações internacionais devido às suas "políticas e opiniões racistas". A decisão foi anunciada neste sábado, 27, pela renomada instituição de ensino de Nova Jersey.

Woodrow Wilson (1856-1924) governou os Estados Unidos entre 1913 e 1921. No exterior, é reconhecido como um dos fundadores da Sociedade das Nações, que daria origem à ONU, e encarna o fim do isolacionismo americano. Mas em seu país, o 28° presidente dos Estados Unidos permitiu a segregação racial nos estados do sul e que autoridades federais separassem empregados negros dos brancos.

"Suas políticas e opiniões racistas o convertem em impróprio para uma escola cujos estudantes, funcionários e ex-alunos devem estar totalmente comprometidos com a luta contra o flagelo do racismo", afirmou em comunicado o presidente da universidade, Christopher Eisgruber, após uma votação do Conselho Administrativo.

"Wilson praticou a segregação na função pública desta nação e fez os Estados Unidos retrocederem na busca por Justiça." Desde a morte de George Floyd por um policial, em maio, os Estados Unidos vivem uma fase de reflexão sobre seu legado racista. / AFP