Universidade onde Holmes estudava recebeu pacotes suspeitos, diz polícia

COLORADO - Policiais do Colorado disseram que a universidade onde James Holmes estudava recebeu dois pacotes suspeitos na segunda-feira passada, quatro dias antes do ataque que deixou 12 pessoas mortas em um cinema de Aurora. No entanto, os dois estavam vazios.

O primeiro pacote foi deixado pela manhã embaixo de uma porta do campus, que estava praticamente vazio. As pessoas não foram autorizadas a entrar no prédio enquanto a ameaça não fosse descartada. O segundo pacote foi enviado a uma pessoa, em outro prédio.

Nesta segunda-feira, 23, Holmes compareceu ao tribunal da cidade de Centennial, no Colorado. A procuradoria deve pedir que Holmes seja condenado à pena de morte pelos assassinatos. No Estado do Colorado, contudo, apenas uma pessoa foi executada desde 1976, de acordo com a imprensa local.

