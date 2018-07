Universitários lideram nova greve nacional de 2 dias Líderes estudantis e sindicalistas do Chile convocaram para hoje e amanhã uma greve nacional. No primeiro dia de mobilizações, os estudantes planejam fazer um panelaço nas ruas de Santiago. Serão organizadas ainda outras 40 marchas na capital e nas principais cidades do Chile. Amanhã, outras passeatas serão realizadas em quatro pontos próximos à sede do governo. A greve nacional foi convocada por 70 organizações estudantis, docentes, ambientalistas e pelo maior sindicato do país. / EFE