Ursinhos causam saída de embaixador sueco O caso dos mais de 800 ursinhos de pelúcia lançados por dois suecos sobre Minsk com mensagens de oposição ao regime do presidente bielo-russo, Alexander Lukashenko, elevou as tensões entre a Suécia e a Bielo-Rússia. O governo de Minsk expulsou o embaixador sueco do país, medida que foi respondida da mesma forma pela Suécia. Os dois suecos queriam envergonhar o Exército bielo-russo.